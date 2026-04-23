La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que promoverá al economista en sustitución de Esteban Moctezuma

Laura Arana

En 2009 se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

También se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó en 2022.

Lazzeri Montaño ha ocupado puestos en la dependencia como director general de Deuda Pública y director general de Captación.