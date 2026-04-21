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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

¿Quiénes son los finalistas para ocupar tres consejerías del INE?

Entre los finalistas están Bernardo Valle Monroy y Arturo Chavez, las dos personas que sacaron 99 aciertos de 100 preguntas en el examen general de conocimientos.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Las listas se entregaron a Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, poco antes de las 20:30 horas, y los nombres de quienes las integran se hicieron públicos pasadas las 23:00 horas, luego de una reunión entre las y los coordinadores parlamentarios.

Claudia Díaz Tablada doctora en Derecho Procesal ha fungido como magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz; Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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