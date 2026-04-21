¿Quiénes son los finalistas para ocupar tres consejerías del INE?

Arturo Chávez, director de los Talleres Gráficos de México, es uno de los finalistas mejor puntuados en la evaluación / Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com

El Comité Técnico de Evaluación entregó la noche de este lunes a la Junta de Coordinación Política las tres listas de quintetas de las personas mejor evaluadas para ocupar las tres consejerías electorales del INE que se encuentran vacantes desde el 4 de abril.

La primera lista, integrada únicamente por mujeres está conformada por Blanca Yassahara Cruz García, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que actualmente funge como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

También está integrada por Laura Daniella Duran Ceja, doctora en Derecho Público, maestra en Derecho Procesal Constitucional y que actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, órgano que también presidió.

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck es otra de las que integran la lista. Es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca; y actualmente es rectora del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León, estado donde también ha sido consejera electoral.

Otra integrante es Martha Alejandra Tello Mendoza, maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Investigación y profesora-investigadora en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tiene experiencia como como observadora electoral internacional como especialista de la Organización de los Estados Americanos.

María Magdalena Vila Domínguez es la última integrante de la primera lista. Es doctora en Derecho Público, maestra en Derecho Constitucional y Amparo y especialista en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es Consejera Electa del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y fue consejera presidenta provisional del mismo órgano.

Por otro lado, la quinteta de hombres está conformada por Arturo Manuel Chávez López, maestro en Sociología Política, y que actualmente se desempeña como director de Talleres Gráficos de México. En el examen de conocimiento sacó uno de los puntajes más altos, con 99 de 100 aciertos; y ante medios de comunicación afirmó que su experiencia electoral es haber sido funcionario de casilla e imprimir boletas electorales.

Juan Manuel Guerrero Jiménez es ingeniero en sistemas y actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Además, Armando Hernández Cruz, quien cuenta con posdoctorado en Ciencias Jurídicas ha coordinado el área de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y la Dirección de Planeación y Estrategia Institucional en Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. También se ha desempeñado como magistrado electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Armando Xavier Maldonado Acosta, maestro en Derecho electoral y doctor en Derecho, es el actual director jurídico en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco. También ha sido Juez instructor en el Tribunal Electoral de Tabasco, y también Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También Daniel Preciado Temiquel, quien es maestro en Derecho Penal y en Derecho Judicial Penal, especialista en Justicia Electoral. Es actual magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y se ha desempeñado como consejero distrital electoral.

En tanto, en la quinteta mixta de hombres y mujeres, está Armando Ambriz Hernández, maestro en Derecho Procesal Constitucional y especialista en Justicia Electoral; y es actual magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde también se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta.

También está Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, maestra en derecho electoral y especialista en justicia electoral; actual consejera en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, estado donde también ha trabajado en el Tribunal Electoral; y en una Sala Regional y la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Frida Denisse Gomez Puga es licenciada en Derecho y es la actual titular del órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas También fue titular del Departamento de litigios Constitucionales en el Congreso del mismo estado, así como subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas y Secretaria de Estudio y Cuenta en el mismo Tribunal.