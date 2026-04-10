¿Quiénes son los funcionarios electorales con mejor puntaje en examen para Consejerías del INE?

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) del concurso para ocupar estas vacantes dio a conocer que pasaron a la siguiente fase 171 de los 328 que aplicaron el examen de conocimientos

Rafael García

Este jueves en la noche, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) del concurso para ocupar estas vacantes dio a conocer que pasaron a la siguiente fase 171 de los 328 que aplicaron el examen de conocimientos.

Se hicieron dos bloques por principio de paridad de género, con lo que las 87 mujeres mejor calificadas pasaron a la siguiente fase y 84 hombres con mejor puntaje entre ellos también.

La calificación más alta fue de 99, la cual obtuvieron dos personas.

Los perfiles con mejores puntajes en examen de conocimientos del INE

La primera fue el actual titular de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, quien estuvo en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México durante la gestión de la presidenta Claudia Shenibaum.

Quien también casi alcanza la perfección fue Bernardo Valle Monroy, que en 2021 fue presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La segunda calificación más alta fue de César Ernesto Ramos Mega, quien sacó un puntaje de 98. Para el proceso registró una autoadcripción como migrante.

Fue consejero del IECM en 2020 y ha ocupado cargos dentro del antes Instituto Federal Electoral (IFE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El tercero con mejor puntaje fue de 90 y fue obtenido por dos personas.

La primera es el actual coordinador de Asuntos Jurídicos en materia de Fiscalización del INE, Pedro Rafael Constantino Echeverría.

En 2012 trabajó en la Secretaría de Gobernación y posteriormente fue parte de la oficina del consejero electoral Mauricio Huesca.

Así como Alejandro Romero Millán, quien a su vez trabajó en la oficina del consejero del IECM, César Ernesto Ramos Mega.

En 2010 se desempeñó en la oficina de la Presidencia de la República y, en 2012, en la Secretaría de Gobernación.

El grupo de las mujeres lo encabeza María Fernanda Romo Gaxiola, quien es directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política Contra las Mujeres. Esta obtuvo un puntaje de 86.

También fue titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con 85 puntos, le sigue la vocal Ejecutiva de la Junta Local de Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez. Ha ocupado el mismo puesto en las Juntas de Sonora y Guanajuato.

También ha sido directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Por su parte, Patricia Lozano Sanabria, quien fue consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), obtuvo 85 puntos.

También pasó a la siguiente etapa Martha Alejandra Tello Mendoza, con un puntaje de 83. Ella registra una auto adscripción por discapacidad.

Ha sido asesora en el antes Instituto Federal Electoral (IFE) y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por último, la consejera electoral de Michoacán también obtuvo 83 puntos.

El examen se compuso de 100 reactivos en materia constitucional, gubernamental, electoral, Derechos Humanos y perspectiva de género; fiscalización, sistema de gobierno y partidos políticos, entre otros.

La siguiente fase es la prueba de idoneidad, en la que el CTE define los mejores perfiles con base en currículum vitae y documentos de soporte, exposición de motivos y un ensayo.