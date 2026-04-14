Ramos cuenta con una trayectoria como defensor de derechos humanos y con denuncias previas de espionaje en su contra mediante el software Pegasus

Pablo Rodríguez

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades estadounidenses acusan a Raymundo Ramos de encabezar una campaña de desinformación a favor del grupo delictivo, haciéndose pasar por defensor de derechos humanos.

Esta organización, anteriormente conocida como Los Zetas, fue designada por Estados Unidos como grupo de narcotráfico desde 2009 y, más recientemente, como Organización Terrorista Extranjera en 2025.

Las autoridades estadounidenses afirman que el cártel mantiene control territorial en diversas zonas fronterizas, donde opera redes de tráfico de drogas, extorsión y violencia.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en septiembre de 2024 un posicionamiento en respuesta a acusaciones realizadas por Ramos sobre el caso de una menor fallecida en Nuevo Laredo.

En dicho documento, el organismo señaló que no encontró pruebas que vinculan directamente al Ejército con los hechos denunciados, y destacó inconsistencias en la información presentada en la queja inicial.