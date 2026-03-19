Rayo mata a tres personas en la Sierra Sur de Oaxaca
Luis Ramírez / Corresponsal
Protección Civil también recomendó suspender actividades al aire libre al detectar relámpagos o escuchar truenos, y buscar resguardo en viviendas o edificios con techo firme y protección adecuada.
Asimismo, pidió mantenerse alejado de cercas, herramientas metálicas, motocicletas y maquinaria agrícola, además de evitar el uso de aparatos eléctricos conectados a la corriente durante las tormentas.
En caso de encontrarse en campo abierto sin posibilidad de refugio, la dependencia indicó que se debe adoptar una posición en cuclillas con los pies juntos y evitar acostarse sobre el suelo.