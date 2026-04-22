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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Recibe Sheinbaum a Alto Comisionado de la ONU tras desacuerdo por informe de desapariciones en México

El encuentro duró cerca de hora y media; el funcionario evitó declaraciones a su salida por la calle Corregidora, en el Centro Histórico de la capital

Laura Arana

La reunión con la Presidenta de México formó parte de la visita de trabajo que realizó desde el domingo pasado, durante la cual sostuvo encuentros con colectivos y legisladores.

Explicó que el análisis del comité, integrado por expertos vinculados a la ONU pero no formalmente parte del organismo, se basa en el estudio de casos de cuatro estados entre 2009 y 2017, cuyos resultados fueron extrapolados hasta 2025.

Durante esta semana, la secretaria de Gobernación remarcó que la reunión que sostuvo el lunes con el Alto Comisionado de la ONU fue positiva.

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