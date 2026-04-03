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Méxicoviernes, 3 de abril de 2026

Recolectan 889.4 toneladas de hidrocarburo en el Golfo de México

Las acciones de limpieza, manuales y mecánicas se realizan en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como en más de 100 kilómetros de litoral

Ariadna Lobo

Además, informó que continúa la instalación de barreras y cordones absorbentes de aceites, así como sistemas de dispersión en mar abierto para evitar la propagación del combustible a las playas.

“Además se atendieron 112 kilómetros de litoral; los residuos son concentrados, trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental vigente”, apuntó Pemex en el comunicado.

La recolección de los residuos de hidrocarburos en las playas del Golfo de México inicio el 2 de marzo. Sin embargo, las autoridades no han informado la fecha en la que inició el derrame que afecta a todo el Golfo de México.

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