Reconocen a la UNAM por casi cinco siglos de fomentar el pensamiento crítico en la región

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe destacó a la UNAM como referente por su defensa de la autonomía y la generación de conocimiento

Maleny Navarro / El Sol de México

La UDUALC, que agrupa a 239 instituciones de educación superior de 22 países de la región, la celebró “como faro de conocimiento que ha iluminado el pensamiento crítico de nuestra región por casi cinco siglos”.

Agregó que, en un contexto de incertidumbre global, donde muchas instituciones se ven obligadas a replegarse o redefinirse bajo presión, la UNAM se erige como un verdadero escudo moral.

“Nos enseña que la autonomía no es aislamiento, que no es un privilegio corporativo; que es, en realidad, una condición necesaria para que exista pensamiento libre, para que una sociedad pueda pensarse a sí misma sin tutelas”, indicó.

La también rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, refirió que la UNAM es el proyecto cultural más generoso y ambicioso de la historia de México.

Aseguró que Latinoamérica no solo la mira como la “máxima casa de estudios” de México, sino como el espejo en el que muchas instituciones públicas buscan reflejarse.