Reconocen oficialmente al turismo comunitario para que comunidades administren su servicio directamente

El decreto presidencial también da origen a la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario

Pablo Rodríguez

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, hasta ahora, esta actividad no contaba con reconocimiento formal en la legislación mexicana.

La mandataria subrayó que el nuevo decreto permitirá canalizar recursos públicos para fortalecer estas iniciativas.

Asimismo, indicó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) también podrá respaldar estos proyectos en caso de contar con recursos adicionales.

“Si vende algún predio o tiene recursos adicionales, entonces parte de esos recursos van a ir a apoyar el turismo comunitario”, dijo la mandataria.

La Presidenta de la República agregó que se buscará vincular estos destinos con la infraestructura ya existente como la del Tren Maya.