Reforma a Ley de Vivienda impulsa protección legal ante desalojos en México

Una nueva iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea siete criterios para definir una vivienda adecuada

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Se establecen esos siete elementos mínimos que son las condiciones necesarias válidas en cualquier contexto y en cualquier momento para considerar que una vivienda es adecuada”, detalla en entrevista con este diario.

“No importa si soy un ocupante ilegal, necesito y merezco un grado de seguridad jurídica. Y así lo menciona la observación”, detalla.

De aprobarse la iniciativa en comisiones, la reforma se discutiría posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados y se enviaría al Senado de la República para su discusión y posible aprobación.

Nuevo concepto: vivienda adecuada

“Estamos vinculando el derecho humano al agua en la vivienda para que se garantice que cualquier desarrollo, cualquier nuevo núcleo habitacional tenga garantizada la disponibilidad de agua”, dice.

Necesario discutir sobre la tenencia de vivienda

Salinas Arreortua explicó a El Sol de México que, a su consideración, hace falta que en México se impulsen normatividades generales para el acceso a la vivienda por medio del inquilinato o de sociedades cooperativas.

Sánchez Carro coincide con este tema y explica a El Sol de México que “históricamente tenemos arreglada esta cultura de no sentirnos completamente realizadas las personas si no tenemos un inmueble en propiedad privada”.

Pero para la coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda hay muchas ideas en otros países del mundo que pueden ampliar la discusión en México sobre cómo las personas pueden habitar un hogar.

Como ejemplo, señala que en Austria o Alemania, el 80-90 por ciento de las casas son arrendadas; y que la mayor parte de las personas que habitan en Europa son arrendatarias.