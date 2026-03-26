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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Reforma para limitar “pensiones doradas” pegará a más de 42 mil jubilados

Jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Banobras, Nafin, entre otras paraestatales, verán un recorte a sus pensiones para toparse en máximo 67 mil pesos mensuales

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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