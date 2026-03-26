Reforma para limitar “pensiones doradas” pegará a más de 42 mil jubilados











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Durante la aprobación de la ley en San Lázaro, pensionados de la CFE se manifestaron contra la reforma. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

Más de 42 mil pensionados y jubilados de Pemex, CFE, Nafin, Banobras, Banrural, Bancomext y de la extinta Luz y Fuerza del Centro se verán impactados por la reforma al artículo 127 de la Constitución que pone un tope a las denominadas “pensiones doradas”.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas “Ifigenia Martínez” de la Cámara de Diputados, al menos 42 mil 74 pensiones de dichas instituciones del Estado superan el tope que se fijó con la reforma al artículo 127 constitucional.

La reforma para limitar las “pensiones doradas” es una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma establece que ninguna pensión de extrabajadores del Estado mexicano puede superar el 50 por ciento del salario presidencial.

“Las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se lee en la iniciativa.

Esta reforma fue aprobada ayer por el pleno de la Cámara de Diputados y hace dos semanas por el Senado de la República. Ayer, tras su aprobación en San Lázaro, la reforma de carácter constitucional se remitió a las legislaturas locales en donde debe ser aprobada por al menos 17 Congresos estatales para que sea oficial.

El análisis del Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas detalla que para este 2026 y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el salario neto de la Presidencia de la República es de 134 mil 290 pesos mensuales, por lo que ninguna pensión de las anteriormente mencionadas puede superar los 67 mil 145 pesos mensuales.

Con base en datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el CEFP detalla que en CFE hay 21 mil 395 pensiones que rebasan dicho tope. Dichas pensiones, en promedio, son de 96 mil 753 pesos mensuales. Asimismo, en la extinta Luz y Fuerza del Centro, hay 12 mil 698 pensiones de 137 mil 457, en promedio que también se verían recortadas.

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Para el caso de Pemex, son seis mil 731 pensiones de 91 mil 378 pesos mensuales, en promedio; en Banobras son 498 pensiones de 87 mil 868 pesos mensuales, en promedio; en Banrural son 355 pensiones de 93 mil 668 pesos mensuales en promedio; en Bancomext son 188 pensiones de 100 mil 348 pesos mensuales en promedio; y en Nafin son 209 pensiones de 92 mil 889 pesos mensuales en promedio.