Reforzarán seguridad en Zonas Arqueológicas tras tiroteo en Teotihuacán: Sheinbaum

Hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así

Laura Arana

En la conferencia matutina, la mandataria federal informó que no se contaba con detectores de metal en dicho recinto debido a que no había ocurrido un hecho similar.

Indicó que el atacante tenía 27 años y presentaba problemas de salud mental.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se reforzará la vigilancia.

“Se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos”.

Anunció que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, además de revisiones preventivas y la revisión de los controles de acceso, así como patrullaje físico y cibernético para prevenir cualquier amenaza.

También aseguró que la seguridad durante el desarrollo del mundial, está garantizado.