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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Refuerzan seguridad en zonas arqueológicas de Oaxaca tras balacera en Teotihuacán

El gobernador Salomón Jara indicó que también se contemplan acciones preventivas en otros espacios patrimoniales como Guiengola, el Istmo de Tehuantepec, y zonas cercanas al Árbol del Tule

Luis Ramírez / Corresponsal

Medidas de seguridad en zonas arqueológicas de Oaxaca

Coordinación y vigilancia en zonas turísticas

Se prevé que el flujo de visitantes en el estado aumente a partir de la segunda quincena de mayo, con mayor presencia de turismo extranjero, además del incremento del turismo nacional.

Indicaron que los hechos ocurridos en Teotihuacán activaron alertas en los principales centros turísticos del país, lo que derivó en el reforzamiento inmediato de medidas preventivas.

Protocolos y acciones en sitios arqueológicos

En los operativos participan la Guardia Nacional, autoridades estatales, gobiernos municipales y personal del INAH, responsable de la administración de las zonas arqueológicas del país.

El objetivo, informó el instituto, es fortalecer los protocolos de seguridad sin afectar el acceso ni la estancia de los y las visitantes en estos espacios.

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