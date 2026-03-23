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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Registran 831 riñas en penales estatales y federales este año

El número de peleas en las cárceles es el doble que en 2025; Seguridad Pública federal atribuye el alza a la captura, muerte y extradiciones de líderes de la delincuencia

Roxana González

Desde entonces el penal ha registrado al menos 17 riñas entre grupos rivales, ligados al Cártel de Sinaloa, e intentos de amotinamientos.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta febrero pasado había un total de 261 mil 388 personas en prisiones de todo el país, de los cuales, 245 mil 22 son hombres y el resto, 16 mil 336, mujeres.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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