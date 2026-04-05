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Méxicodomingo, 5 de abril de 2026

Iglesias evangelistas encabezan registros ante Segob

En los 10 últimos años, las congregaciones cristianas evangélicas concentraron 69 por ciento de los registros de asociaciones religiosas ante el gobierno federal, más del doble que la Iglesia Católica

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

En la última década, las solicitudes ante Segob han mostrado una evolución marcada por el impacto de la pandemia de Covid-19 y un crecimiento acelerado posterior.

Elio Masferrer, especialista en temas religiosos, ha explorado otra categoría para visualizar la evolución de la fe en México: los establecimientos religiosos.

Sus ceremonias suelen ser más emocionales y participativas, donde hay música, aplausos, llanto, testimonios; los rituales están centrados en la llamada “predicación viva” y con fuerte interacción entre pastor y fieles.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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