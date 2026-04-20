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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

El caso Vallarta resurge: citarán a declarar a Florence Cassez por delitos de tortura

Un juez ordenó reabrir la investigación contra exfuncionarios de la extinta AFI por presuntos actos de tortura contra Israel Vallarta; la versión de la francesa sería en calidad de testigo, dijo la abogada Daniela Aguirre

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Florence Cassez también es víctima de tortura. Quizás su situación no fue tan grotesca y brutal como la de Israel, pero sí recibió maltrato físico y tortura psicológica”, argumentó la abogada.

Los señalados por presunta tortura contra Vallarta

Las personas que fueron citadas a la audiencia del viernes pasado en el Reclusorio Sur y que son denunciadas por Israel Vallarta por tortura son:

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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