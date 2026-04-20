El caso Vallarta resurge: citarán a declarar a Florence Cassez por delitos de tortura
Un juez ordenó reabrir la investigación contra exfuncionarios de la extinta AFI por presuntos actos de tortura contra Israel Vallarta; la versión de la francesa sería en calidad de testigo, dijo la abogada Daniela Aguirre
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El legislador fue encarado durante su visita a San Felipe del Progreso. El reclamo surge tras recientes declaraciones del morenista que generaron inconformidad entre colectivos de búsqueda en todo el país.
A más de 13 años de su salida del país, la ciudadana francesa Florence Cassez Crépin será llamada a declarar en calidad de testigo en México, luego de que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir las investigaciones por las torturas cometidas en contra de Israel Vallarta Cisneros.
La abogada de Vallarta, Daniela Aguirre Luna, dijo a El Sol de México que Florence Cassez es una pieza clave en las denuncias que presentó su cliente desde 2006 por las torturas cometidas por altos mandos de la antigua Agencia Federal de Investigación (AFI), entre ellos Luis Cárdenas Palomino, Francisco Javier Garza Palacios y Jorge Rosas García.
El viernes pasado, durante una audiencia celebrada en los juzgados del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez de control José Antonio Martínez Alvarado declaró infundada la decisión de la FGR de no ejercer acción penal contra los servidores públicos que agredieron aIsrael Vallarta durante su detención, ocurrida hace más de 20 años, y ordenó reabrir las pesquisas.
En su resolución, el juez ordenó al Ministerio Público recopilar testimonios de otras víctimas, a fin de tener el mayor cúmulo de pruebas. La voz de Florence Cassez se vuelve relevante, ya que también fue víctima de golpes y malos tratos durante su aprehensión, su retención por más de 24 horas y mientras se realizaba el montaje televisivo donde supuestamente fueron “capturados” como secuestradores.
Como se recordará, Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos por agentes federales la mañana del jueves 8 de diciembre de 2005, sin ser presentados ante un Ministerio Público y sin que ella recibiera asistencia consultar. Ambos fueron llevados a las oficinas de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mientras se preparaba el escenario para el falso operativo realizado la mañana del viernes 9 de diciembre de 2005, en el rancho conocido como “Las Chinitas”.
“Ahora que el juez de control ordenó reabrir las investigaciones por tortura, lo que vamos a hacer es convocar a Florence Cassez, porque ella es la testigo más importante que tiene Israel Vallarta”, dijo la abogada Aguirre Luna, quien aún no tiene la certeza de que la ciudadana francesa quiera colaborar en la causa y si el testimonio sería presencial o a distancia.
Florence Cassez fue libertada en enero de 2013, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que no se respetó el debido proceso, que no se le brindó asistencia consular y que todo su proceso fue contaminado por el llamado “efecto corruptor”, es decir, la tendencia de los servidores públicos a investigar y recoger testimonios con el único fin de dar sustento al operativo/montaje que fue transmitido en vivo por Televisa.
Después de permanecer más de siete años recluida y tras una disputa legal que fracturó las relaciones diplomáticas entre México y Francia, Cassez volvió a su país. Israel Vallarta, en cambio, permaneció 20 años en prisión, sin recibir sentencia, hasta que el pasado 1 de agosto de 2025, una jueza ordenó su libertad absolutoria, con lo que se confirmó su inocencia y se le confirió su calidad de víctima del Estado.
Según consta en sus denuncias, Vallarta fue trasladado el jueves 8 de diciembre de 2005 a los sótanos de SIEDO, en la colonia Tabacalera, donde fue desnudado, maniatado, cubierto de la cara y golpeado por agentes federales, quienes buscaban amedrentarlo para autoinculparse como jefe de una banda de secuestradores.
Entre las múltiples agresiones están la introducción de un palo de escoba por el recto, la aplicación de descargas eléctricas en los testículos, así como asfixia producida por agentes policiacos que se sentaban en su cara y en su torso mientras Vallarta estaba atado de pies y manos, vendado de los ojos y con dificultad para respirar debido a que vertían cubetas de agua sobre su rostro.
En reiteradas ocasiones, los peritos de laPGR/FGR negaron indicios o secuelas de las torturas, por lo que las autoridades determinaron el no ejercicio de la acción penal. Pero el equipo de abogadas de Vallarta logró acreditar que los peritajes no fueron independientes, que no se tomaron en cuenta estudios médicos y psicológicos realizados por instancias autónomas, además de que no se le brindaron a Vallarta las condiciones para tener asesoría jurídica mientras estaba en reclusión.
Genaro García Luna, director general de la AFI en el momento de las torturas. Llegó a ser secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Actualmente está preso en una cárcel de máxima seguridad de Colorado, Estados Unidos, acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
Luis Cárdenas Palomino, entonces director general de Investigación Policial de la AFI. Aparece en las transmisiones de televisión oprimiendo el cuello de Vallarta mientras el reportero Pablo Reinah lo interroga. Actualmente, Cárdenas Palomino purga una condena de cinco años en un penal de mediana seguridad de Morelos por el delito de torturas cometidas justamente contra uno de los hermanos de Israel, Mario Vallarta.
Francisco Javier Garza Palacios, entonces director de Operaciones Especial de la AFI. También aparece en los videos del montaje televisivo, acomodando las armas y las credenciales que supuestamente se les incautaron a los detenidos en el falso operativo.
Jorge Rosas García, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Es la persona acompañó a Genaro García Luna al programa Punto de Partida, donde Florence Cassez afirma al aire que fue detenida un día antes de lo que la versión oficial decía. Ese programa se volvió clave en el proceso judicial porque es donde el propio García Luna admite que el operativo fue teatralizado a petición de los medios de comunicación.
También están implicados los agentes Maria Isabel Hernández Arzate, Israel Zaragoza Rico, José Aburto Pazos, German Ovidio Zavaleta Abad, Carlos Alberto Servín Castorena, José Luis Escalona Aldama. Todos ellos golpearon a Vallarta durante la aprehensión, en su cautiverio antes del montaje y durante su estancia en la casa de arraigo.