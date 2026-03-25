Retiran más de 430 toneladas de hidrocarburos en costas del Golfo de México

Licenciado en Comunicación y Periodismo, por la FES Aragón, UNAM y Mtro. en Educación, por la UVM. Actualmente me desempeño como coeditor en El Sol de México y La Prensa; además de pertenecer al equipo de Comunicaicón Social en el INM
Con más de 600 firmas, colectivos y víctimas, entre estas Israel Vallarta, solicitaron una audiencia pública para dialogar sobre las violaciones a los derechos humanos que conllevan esas figuras jurídicas
Más de 430 toneladas de contaminantes han sido retiradas de la superficie marítima y costas del Golfo de México, como parte de las acciones para atender la presencia de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco, informaron autoridades federales.
Este resultado se enmarca en el despliegue de un grupo interinstitucional integrado por dependencias federales, estatales y empresas productivas del Estado, que desde el pasado 3 de marzo mantiene un operativo coordinado en la región afectada.
De acuerdo con el comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar) ha atendido más de 223 kilómetros de playas, donde además de las labores de vigilancia ambiental, se han realizado tareas de limpieza y recolección de residuos contaminantes.
“El Grupo Interinstitucional informa que se ha desplegado un estado de fuerza de más de dos mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos detectados en zonas costeras de Veracruz y Tabasco”, señalaron las dependencias.
En el operativo participa más de mil 700 elementos navales, así como embarcaciones, aeronaves y vehículos desplegados en puntos estratégicos como Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, en Veracruz ; Paraíso, en Tabasco ; y Tampico, en Tamaulipas.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó la participación de más de 700 personas en 29 frentes de trabajo, además del uso de helicópteros, radares satelitales y patrullaje terrestre para el monitoreo y mitigación del fenómeno.
Las acciones también contemplan una inversión superior a 217 millones de pesos en labores de limpieza, así como ocho millones de pesos adicionales para la operación de embarcaciones especializadas en la dispersión y recuperación de hidrocarburos.
En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizan recorridos, monitoreo de zonas afectadas y atención a impactos en flora y fauna, además de coordinarse con comunidades y organizaciones civiles.
Las autoridades destacaron que se mantienen activas acciones estratégicas como la instalación de barreras de contención, análisis satelital y evaluación de corrientes marinas, con el objetivo de contener, controlar y reducir el impacto ambiental en la región.