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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Retiran más de 430 toneladas de hidrocarburos en costas del Golfo de México

Un operativo interinstitucional con más de dos mil 400 elementos atiende la emergencia ambiental en Veracruz y Tabasco; autoridades intensifican acciones de contención, limpieza y monitoreo

Feliciano Hernandez

Asimismo, indicaron que continúa la coordinación interinstitucional para determinar el origen del hidrocarburo y reforzar las medidas de saneamiento en las zonas afectadas.

Licenciado en Comunicación y Periodismo, por la FES Aragón, UNAM y Mtro. en Educación, por la UVM. Actualmente me desempeño como coeditor en El Sol de México y La Prensa; además de pertenecer al equipo de Comunicaicón Social en el INM

Feliciano Hernandez
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