Retiran más de 430 toneladas de hidrocarburos en costas del Golfo de México











Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Despliegan personal de dependencias federales para la limpieza de la zona afectada por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México / Foto: Grupo Interinstitucional

Más de 430 toneladas de contaminantes han sido retiradas de la superficie marítima y costas del Golfo de México, como parte de las acciones para atender la presencia de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco, informaron autoridades federales.

Este resultado se enmarca en el despliegue de un grupo interinstitucional integrado por dependencias federales, estatales y empresas productivas del Estado, que desde el pasado 3 de marzo mantiene un operativo coordinado en la región afectada.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar) ha atendido más de 223 kilómetros de playas, donde además de las labores de vigilancia ambiental, se han realizado tareas de limpieza y recolección de residuos contaminantes.

“El Grupo Interinstitucional informa que se ha desplegado un estado de fuerza de más de dos mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos detectados en zonas costeras de Veracruz y Tabasco”, señalaron las dependencias.

En el operativo participa más de mil 700 elementos navales, así como embarcaciones, aeronaves y vehículos desplegados en puntos estratégicos como Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, en Veracruz ; Paraíso, en Tabasco ; y Tampico, en Tamaulipas.

Ementos de la Marina realizan limpieza de playas en la zona afectada. - Foto: Grupo Interinstitucional Retiran en tambos los contaminantes recolectados en las costas del Golfo de México - Foto: Grupo Interinstitucional Personal de al menos siete dependencias de gobierno han participado en la limpieza de la zona afectada. - Foto: Grupo Interinstitucional

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó la participación de más de 700 personas en 29 frentes de trabajo, además del uso de helicópteros, radares satelitales y patrullaje terrestre para el monitoreo y mitigación del fenómeno.

Las acciones también contemplan una inversión superior a 217 millones de pesos en labores de limpieza, así como ocho millones de pesos adicionales para la operación de embarcaciones especializadas en la dispersión y recuperación de hidrocarburos.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizan recorridos, monitoreo de zonas afectadas y atención a impactos en flora y fauna, además de coordinarse con comunidades y organizaciones civiles.