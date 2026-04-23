El diplomático señaló que no le sorprendió su salida de la embajada y que dará resultados hasta el último momento

Roxana González

A través de un video también distribuido en su cuenta de X, Moctezuma Barragán aseguró que no le sorprendió la decisión de la mandataria de removerlo y dijo que seguirá como embajador hasta que se cumplan los tiempos para su relevo.

Su nombramiento al frente de la embajada en Washington fue uno de los primeros que dio Andrés Manuel López Obrador, al iniciar sus gestiones como presidente en 2018.