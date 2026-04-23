Revisa canciller Roberto Velasco relación con EU con embajador saliente, Esteban Moctezuma
El diplomático señaló que no le sorprendió su salida de la embajada y que dará resultados hasta el último momento
Roxana González
A través de un video también distribuido en su cuenta de X, Moctezuma Barragán aseguró que no le sorprendió la decisión de la mandataria de removerlo y dijo que seguirá como embajador hasta que se cumplan los tiempos para su relevo.
Su nombramiento al frente de la embajada en Washington fue uno de los primeros que dio Andrés Manuel López Obrador, al iniciar sus gestiones como presidente en 2018.
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios