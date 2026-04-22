Rinden protesta los nuevos consejeros electorales del INE

Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López ejerceran su cargo como consejeros hasta el 21 de abril del 2035

Rafael García

“Avanzar en el proceso de credibilidad para fortalecer la confianza y recuperarla de un importante sector de la ciudadanía que contempla a sus instituciones como lejanas e indiferentes”, dijo.

Aseguró construir desde su asiento un diálogo tolerante, respetuoso y abierto entre los integrantes del Consejo, a fin de llegar a los acuerdos necesarios para mejorar las actividades del instituto.

Además, Blanca Yassahara propuso fortalecer desde su lugar el desempeño de la función técnico-electoral del INE a través de la profesionalización y la capacitación permanente del personal que conforma este instituto.

“La respuesta no puede ser la duda y la omisión. La respuesta debe ser el fortalecimiento institucional, la transparencia en las decisiones y la firme defensa de los principios constitucionales que rigen la función electoral”, indicó.

Se dijo convencida de que este fortalecimiento estará en la capacidad de actuar con autonomía pero también con responsabilidad.