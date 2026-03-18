Rosario Robles vuelve a la política con la apertura ciudadana del PRI

En la Red Ciudadana del tricolor podrán participar todas las personas, integrantes o no de un partido político, por lo que se trata de formar una fuerza ciudadana que defienda el voto libre en México

Sara Lovera

En Santa Martha Acatitla, donde estuvo recluida más de mil días, abogó por las mujeres que sin sentencia tenían décadas en la cárcel. También impulsó la organización de mujeres trabajadoras.

Fue la primera mujer jefa de gobierno en la capital del país en 1999, cuando aun se llamaba Distrito Federal. Fue dirigente nacional del PRD, diputada federal y secretaria de estado, de la extinta Sedesol y la Sedatu.

En su regreso a la política, lo considera una continuidad militante.

“Vamos a incorporar a la sociedad civil, a ciudadanos que nunca han militado en el PRI, pero que hoy quieren defender a México”, dijo Moreno.

Su historial

La exfuncionaria reapareció en la escena política nacional tras ser nombrada como coordinadora de la defensa ciudadana para México por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa del partido, donde Robles participó públicamente luego de varios años fuera del ámbito político tras su proceso legal. Pero no habló.

Durante el evento, Alejandro Moreno dejó pensar que Robles Berlanga se incorporará al PRI, al destacar su papel dentro de esta nueva etapa, entregándole un reconocimiento simbólico frente a militantes y dirigentes.

Su regreso marca un movimiento relevante dentro del PRI, en un contexto donde ese partido busca reconfigurar su estructura y fortalecer su presencia rumbo a futuros procesos electorales.

El anuncio, según analistas, abre una nueva etapa para la exfuncionaria, aunque no es claro si estará dentro de la estructura partidista, en medio de un escenario político en constante transformación.