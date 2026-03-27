En Hidalgo, hay 14 canchas o espacios recreativos para una población de tres millones 82 mil 841 personas

Rafael García

Solo 47 millones 886 mil de los 126 millones 14 mil habitantes en el país tienen acceso a instalaciones deportivas o recreativas.

Acceso desigual a instalaciones deportivas

De este total, solo un millón 871 mil de las personas con acceso a estos espacios pertenece a población indígena, 950 mil afromexicana y dos millones 240 mil con discapacidad.

En Tabasco, por ejemplo, hay 44 espacios recreativos o canchas para una población de dos millones 402 mil 598 personas.

El documento refiere que Veracruz es la entidad con mayor número de canchas deportivas, con un total de tres mil 172 para una población que supera los ocho millones de habitantes.

La Sedatu indicó que las brechas identificadas en la distribución, accesibilidad y funcionalidad de equipamientos deportivos se traducen directamente en oportunidades limitadas para la práctica regular de actividad física.

La dependencia destacó que la falta de equipamientos cercanos, seguros y en condiciones adecuadas, particularmente en territorios con mayores niveles de rezago y menor habitabilidad, ayuda al sedentarismo que afecta a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.

Financiamiento para construcción y rehabilitación de canchas

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Impulsará la construcción de canchas de Futbol 11, para las que destinará hasta cinco millones 900 mil pesos por cada una, y otros 400 millones de pesos para la supervisión técnica.

Para la construcción de canchas de Futbol 7, destinará hasta tres millones 40 mil pesos por proyecto, y 221 mil pesos para su supervisión.

Para canchas de Futbol 5, destinará hasta un millón 790 mil pesos, y hasta 130 mil pesos para su supervisión.

Además, rehabilitará multicanchas con un presupuesto máximo de hasta 540 mil pesos.

Las solicitudes deberán ser presentadas por los gobiernos locales, así como por dependencias deportivas, y estas se admitirán priorizando aquellas localidades que concentren mayor número de habitantes.

También se priorizarán los proyectos ubicados en zonas con alta presencia de población vulnerable.

Asimismo, se priorizarán proyectos ubicados en territorios que registren niveles elevados de incidencia delictiva.

El acuerdo no precisa fecha para la ejecución de estos proyectos, pues están sujetos a convenios específicos, calendarios definidos por proyectos y ejercicio presupuestal.