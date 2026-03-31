Sader paga 1.9 mil mdp a pequeños productores por 2.4 millones de toneladas de maíz

El beneficio económico fue recibido por agricultores de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala

Bertha Becerra / El Sol de México

Salvo en Tamaulipas y Chihuahua, la federación aportó 600 pesos por tonelada y los gobiernos estatales 150 pesos de apoyo, respectivamente.

Se trata de agricultores de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala que en conjunto comercializaron 2.4 millones de toneladas de ambos granos.

“El valor que pagan el gobierno federal y los estatales está muy lejos de la realidad. Con los nuevos precios de los fertilizantes, la tonelada de maíz tiene un costo de 8 mil 200 pesos”.

Explicó que de hecho pagan a 3 mil 800 pesos la tonelada “que no sirve para nada. Y con el incentivo sube a 4 mil 200 pesos la tonelada”.

Subrayó en entrevista que “Sinaloa recogerá una cosecha de más de cuatro millones de toneladas de maíz blanco”.

Fue el pago por la comercialización de dos millones 498 mil 437 toneladas de maíz blanco y amarillo. Salvo Chihuahua, el grano es del ciclo agrícola otoño-invierno 2025.

El resto de las entidades, el maíz es del ciclo primavera-verano 2025, se informó a la OEM.

De acuerdo a la Sader, el incentivo a los productores que siembran maíz blanco y amarillo “es parte de las acciones del gobierno federal para simplificar las reglas operativas”.

Por entidades los beneficiarios y el monto de recursos que se dispersaron, fueron:

La compra es de hasta 3.5 millones de toneladas por parte de la industria harinera, almidonera y pecuaria.