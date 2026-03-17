Salud logra frenar brote de sarampión en Jalisco; cuatro estados siguen en observación
Pese a los avances en Jalisco, la Secretaría de Salud mantiene bajo observación estricta a Durango, Puebla, Quintana Roo y Sonora
Jorge Salcedo / El Sol de México
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que Jalisco acumula cuatro mil 653 casos totales, de los cuales 617 se mantienen activos.
También indicó que el brote ha dejado un saldo de cuatro defunciones en el estado, lo que representa una tasa de letalidad del 0.09 por ciento.
El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó que se lleva un avance de 13.3 millones de personas en las cinco semanas que han transcurrido de esta campaña.
Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.