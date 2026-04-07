Salud y Cofepris investigarán caso de suero contaminado en Sonora

Montserrat Maldonado

En los últimos días se informó sobre la aplicación de sueros vitaminados a pacientes en una clínica privada en Hermosillo, Sonora, que derivó en un caso bajo investigación ya que hay seis personas fallecidas.

De acuerdo con los datos recabados, todas estas personas recibieron una solución intravenosa, la cual fue suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, afirmó que ya se recogieron todas las muestras para Cofepris y ya están siendo analizadas.

“Ya hay algunos resultados preliminares y de los datos clínicos de los pacientes afectados encontramos que en ocasiones hubo un avance rápido de síntomas”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el funcionario informó que de las muestras que se han obtenido, se evidencia que a lo mejor existe alguna contaminante bacteriana.

En los pacientes afectados se encontraron cifras de altas de glóbulos blancos que es un fenómeno asociado a sepsis, entonces estamos en espera de los resultados finales para hacer un análisis

De acuerdo con el secretario, hay diez personas que resultaron afectadas, seis de ellas fallecieron, dos han sido dadas de alta y dos permanecen hospitalizadas; uno de ellos en estado de gravedad.

“Hay un onceavo caso que no recibió suero pero sí recibió inyección en la rodilla, presentó síntomas pero ya está dado de alta”, destacó.

Kershenobich Stalnikowitz declaró que la aplicación de sueros vitaminados es una práctica que existe en muchos sitios sobre todo cuando alguien toma demasiado alcohol o se siente cansado y se conecta a estos sueros.

De acuerdo con el secretario, la clínica donde se inyectó este suero ya se clausuró; además, dijo que ya se identificó al médico que los administraba.

“Sí tenía registro como médico y el sitio estaba autorizado, lo que ocurre adentro es lo que tenemos que analizar con cuidado. Esta semana esperamos tener los resultados y las muestras de tejido ya se están analizado”, agregó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía de Sonora hace la investigación mientras que la Secretaría de Salud interviene a partir de Cofepris para saber qué ocurrió y de ahí deslindar responsabilidades.

“Vamos a saber todo, desde quienes suministraron hasta la parte penal que le corresponde a la Fiscalía”, afirmó.