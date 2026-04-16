Fue creada una aplicación para turistas en donde podrán consultar la ubicación de restaurantes, eventos culturales y hasta espacios de seguridad y atención

Dana Estrada / El Sol de México

La demarcación explicó que cuentan con 15 hoteles y más de mil alojamientos temporales tipo Airbnb y Booking, por lo que contemplan un porcentaje importante de turistas mundialistas en su territorio.

Estas acciones que beneficiarán a Cuajimalpa, gobernada por Carlos Orvañanos Rea, y Javier López Casarín, en Álvaro Obregón, fue planeado con un año de anticipación.

“La estrategia contempla un despliegue conjunto que involucra también a la iniciativa privada, con el objetivo de garantizar condiciones de tranquilidad tanto para residentes como para turistas”, informó la demarcación de ÁO.