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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Santa Fe y San Ángel, en poniente de la CDMX, buscan ser puntos turísticos para el Mundial

Fue creada una aplicación para turistas en donde podrán consultar la ubicación de restaurantes, eventos culturales y hasta espacios de seguridad y atención

Dana Estrada / El Sol de México

La demarcación explicó que cuentan con 15 hoteles y más de mil alojamientos temporales tipo Airbnb y Booking, por lo que contemplan un porcentaje importante de turistas mundialistas en su territorio. 

Estas acciones que beneficiarán a Cuajimalpa, gobernada por Carlos Orvañanos Rea, y Javier López Casarín, en Álvaro Obregón, fue planeado con un año de anticipación.

“La estrategia contempla un despliegue conjunto que involucra también a la iniciativa privada, con el objetivo de garantizar condiciones de tranquilidad tanto para residentes como para turistas”, informó la demarcación de ÁO

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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