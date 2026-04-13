Santuario Ostok insiste en el rescate de 10 hipopótamos de Pablo Escobar

El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia anunció que ante el aumento descontrolado de los hipopótamos, sacrificarían a 80 ejemplares para controlar de la reducción de la población

Gloria López / El Sol de México

El gobierno colombiano aseguró que ningún país alzó la mano para ayudarles con algunos ejemplares. Eso provocó la respuesta de Zazueta, quien acusó que él se ha acercado a Colombia, pero no ha atendido su propuesta de rescate.

Sin embargo, el proyecto nunca recibió la autorización final del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia.

Denunció que mientras ha gestionado una solución ética y financiada, el gobierno de Colombia ha bloqueado sistemáticamente el rescate de los hipopótamos prefiriendo gastar dos millones de dólares de presupuesto público en su matanza.

“Con Semarnat no tengo ningún problema, el problema es que si el permiso no lo da Colombia, México no te puede dar el papel de acceso, el paso uno lo tiene que dar Colombia y si no da el CITES de exportación, no pueden entrar”, explicó.

Sin embargo, denunció que el Ministerio de Ambiente de Colombia, primero bajo la gestión de Susana Muhamad y ahora con la ministra Vélez, han frenado los procesos por cuestiones políticas.

“Hubo un retraso de meses, vicios administrativos, se pidieron requisitos que no existen en la ley, se politizó el tema y hubo un conflicto entre quién se lleva la estrellita, esa fue la realidad”, sentenció.

Además, calificó como una acción “mañosa” que el Ministerio colombiano enviara un oficio a México asegurando que los hipopótamos estarían en vida silvestre.

Desmintió los argumentos de la ministra sobre supuestas enfermedades como endogamia y mutaciones géneticas.

Reiteró que el proyecto en Sinaloa contempla un área de 15 hectáreas con estanques para 10 ejemplares, donde podrían estar de manera controlada y bajo el cuidado humano.