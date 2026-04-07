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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

SCJN discutirá la responsabilidad de empresas de telefonía celular en la protección de datos personales

Derivado de una demanda en contra de una empresa de telefonía celular, la SCJN determinará si las compañías tienen responsabilidad en situaciones donde se vulneran los derechos digitales de los usuarios

Ariadna Lobo

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