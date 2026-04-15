SCJN ordena juicio con perspectiva de género para mujer condenada por asesinar a su hija

La mujer de origen extranjero tampoco recibió asistencia consular / Foto: SCJN / Cuartoscuro.com

Una mujer extranjera fue detenida por homicidio agravado en contra de su hija de un año, pero en el proceso fue juzgada bajo estereotipos de género sobre lo que debía hacer “una buena madre”, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades judiciales a que analicen su caso con perspectiva de género y emitan una nueva resolución.

La Corte señaló que las autoridades judiciales no tomaron en cuenta las circunstancias que rodeaban a la mujer, como su embarazo y que, además, tenía otro hijo menor. Tampoco se realizó una investigación sobre la responsabilidad del padre de la niña, pero sí se cargó toda la culpa a la madre por no cumplir con el estereotipo de buena cuidadora que se le impone a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

“Cuando uno o varios estereotipos en razón de género forman parte del razonamiento de las autoridades impartidoras de justicia respecto del contenido y valor otorgado a las pruebas, y de las inferencias que éstas permiten y justifican; la calidad y aptitud de la evidencia de cargo necesaria para derribar la presunción de inocencia se ve seriamente comprometida”, indica el proyecto presentado al Pleno por la ministra Sara Irene Herrerías.

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En julio de 2014, una mujer estadounidense embarazada ingresó a la Cruz Roja, en Tijuana, Baja California, con su hija de un año. Momentos después, la menor falleció y, al advertir que la niña presentaba signos de maltrato, los médicos llamaron al Ministerio Público.

En agosto de 2015, la mujer declaró su culpabilidad en los hechos y una jueza penal le dictó auto de formal prisión. El mismo año, la mujer manifestó que fue sometida a tortura para firmar la declaración donde se declaró culpable, además de que no tuvo asistencia consular ni un defensor.

Al emitir la nueva declaración, la imputada señaló que días antes de la muerte de su hija, la niña se cayó de la cama y se golpeó la cabeza con una pesa que se encontraba en el piso. Su entonces pareja y ella le curaron las heridas, pero días después, la menor comenzó a presentar signos de convulsiones, por lo que la llevó con su madre, que vivía cerca de su casa, para luego acudir a emergencia de la Cruz Roja.

Cabe mencionar que la menor tenía una condición de discapacidad, llamada displasia de cadera, por lo que las caídas eran habituales. Los médicos indicaron que la menor tenía diversas lesiones en el cuerpo, como moretones y, a partir de eso, alertaron el supuesto maltrato.

Al no contar con asistencia consular, una jueza local le concedió una apelación contra el auto de formal prisión y ordenó que se repusiera el proceso. La nueva sentencia fue el auto de formal prisión por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco consanguíneo.