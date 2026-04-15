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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

SCJN ordena juicio con perspectiva de género para mujer condenada por asesinar a su hija

La Corte ordenó que se tomaran en cuenta las condiciones en las que la sentenciada se encontraba al momento de los hechos y que se eliminaran los estereotipos de género

Ariadna Lobo

La mujer promovió un amparo directo que le fue negado, por lo que interpuso un recurso de revisión que resolvió este miércoles la Suprema Corte.

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