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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Corte determina responsabilidad de compañía telefónica por difusión de datos de usuarios

La sentencia deriva de una demanda que hizo una mujer contra una compañía telefónica después de que, al realizar su cambio de SIM, otro usuario difundiera sus fotografías íntimas

Ariadna Lobo

Ministros señalan ante MP a apoderado legal por expresiones misóginas

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