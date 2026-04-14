SCJN revisará amparo contra extradición de un miembro de Los Zetas











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Fernando N interpuso un recurso de revisión, el cual será resuelto el 16 de abril por la SCJN / Foto: SCJN / Cuartoscuro.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un amparo en contra de una solicitud de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, promovido por Fernando N, miembro de los Zetas y detenido por su participación en la masacre de Allende, Coahuila, en 2011.

En marzo de 2022, un juez libró una orden de detención con fines de extradición en contra Fernando N, quien se encuentra recluido en un penal de Saltillo, Coahuila, por lo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esta determinación le fue comunicada en audiencia, pero en febrero de 2023, su defensor promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la inminente extradición.

De acuerdo con los argumentos de Fernando N, el gran jurado en Estados Unidos que lo acusó y, posteriormente, decretó una orden de aprehensión en su contra, no fundamentó con pruebas la solicitud, ya que en los anexos remitidos a México no se incluyeron las pruebas que se utilizaron para formular la acusación.

Pero de acuerdo con el expediente del amparo en revisión, sí se adjuntaron pruebas de la declaración rendida el 18 de marzo de 2015 por Raúl González Fernández, hijo del excolaborador de Humberto Moreira, Raúl González Treviño y condenado por narcotráfico, así como de la declaración uno de los fundadores de Los Zetas, de Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias “Z-7” o “El Mamito”.

El juez de distrito le negó el amparo, pues Fernando N argumentó que el juez que le impuso la prisión, lo hizo con base en el artículo 119 de la Constitución, el cual indica que los estados están obligados a entregar de inmediato a los imputados o sentenciados que sean requeridos por otro país.

Sin embargo, el juez impuso la medida con base en el artículo 19, que contiene el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y sólo cumplió con la orden de comunicárselo, lo que no significaba su extradición inmediata a Estados Unidos, ya que aún se estaba analizando la petición, ni prolongaba su detención.