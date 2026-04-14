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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

SCJN revisará amparo contra extradición de un miembro de Los Zetas

La Corte analizará un amparo, promovido por un miembro de Los Zetas, en contra de la solicitud de extradición a los Estados Unidos

Ariadna Lobo

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