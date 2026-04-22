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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Analizan aplazar elección judicial a 2028: “tiene que ver con recursos”

Tiene que ver con recursos, y la secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces

Laura Arana

La iniciativa fue presentada por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp.

También en la propuesta legislativa, se propone que la certificación corresponderá a la Escuela Nacional de Formación Judicial, mientras que las escuelas judiciales locales serán responsables de impartir la formación previa para tal efecto. .

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