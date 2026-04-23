Con analítica avanzada e IA se fortalecerá la trazabilidad animal en el país en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Bertha Becerra / El Sol de México

Su objetivo es fortalecer la prevención, vigilancia y control del gusano barrenador del ganado (GBG) mediante una plataforma de inteligencia epidemiológica.

Se da prioridad a dos proyectos: fortalecer la identificación y trazabilidad animal en territorio nacional. Esto es, el desarrollo, integración y modernización de los sistemas de registro pecuario.

Para esto se incorporará analítica avanzada e inteligencia artificial en la vigilancia epidemiológica y respaldar la toma de decisiones en materia de sanidad animal.

Y el segundo proyecto es el Centro Regional de Inteligencia Sanitaria para el GBG, iniciativa con países de Centroamérica.

La inversión en ambos proyectos que reforzarán la cooperación regional en seguridad agropecuaria es de cerca de seis millones de dólares.

Y ambos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el IICA, firmaron el compromiso de impulsar una agricultura y ganadería más resilientes, sostenibles e incluyentes, para fortalecer el bienestar de las y los productores.

Así como contribuir a la soberanía alimentaria y consolidar la capacidad de México para proteger su producción frente a riesgos sanitarios y desafíos regionales.