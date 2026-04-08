Se declara culpable Gabriel Castillo, “El Pinocho”, por lavado de dinero ligado al narcotráfico











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

"El Pinocho" fue extraditado a Estados Unidos en 2025, acusado de narcotráfico. / Foto: FGR

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó que Gabriel Arturo Castillo, “El Pinocho”, se declaró culpable, por movilizar millones de dólares provenientes del narcotráfico entre Estados Unidos y México.

Durante años, Gabriel Arturo Castillo acordó blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio. Declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia

De acuerdo con documentos judiciales, Castillo, de 52 años y originario de Monterrey, Nuevo León, formó parte de una red delictiva que permitía transferir ganancias de drogas ilegales sin trasladar físicamente el dinero a través de la frontera.

El esquema operaba a través del llamado “cambio de pesos en el mercado negro”. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, grandes cantidades de dólares generados por la venta de drogas en distintas ciudades eran depositadas en cuentas bancarias o trasladadas a Laredo, Texas.

Posteriormente, esos recursos se utilizaban para adquirir mercancías, como productos de perfumería que eran enviadas a México, donde eran comercializadas. Finalmente, los empresarios involucrados entregaban en pesos mexicanos el equivalente a las organizaciones criminales, cerrando el ciclo de lavado.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) explicó que este tipo de esquemas permite a los cárteles recibir sus ganancias en moneda local sin levantar sospechas, al tiempo que afecta el comercio legal y fortalece las redes criminales transnacionales.