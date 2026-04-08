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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Se declara culpable Gabriel Castillo, “El Pinocho”, por lavado de dinero ligado al narcotráfico

“El Pinocho”, admitió su participación en una red internacional que lavaba millones de dólares del narcotráfico mediante comercio entre Estados Unidos y México; puede llegar a enfrenta hasta 20 años de prisión

Pablo Rodríguez

En su lugar, los recursos eran ocultados mediante operaciones comerciales entre ambos países.

El acusado enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Su sentencia está programada para el 7 de julio de 2026.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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