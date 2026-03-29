Se dispara demanda de vehículos blindados rumbo al Mundial 2026

El Consejo Nacional de la Industria Balística reporta un crecimiento de hasta 50 por ciento en algunas ciudades, impulsado por el torneo

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

“El Mundial da visibilidad, pero lo que estamos viendo es un cambio estructural en la mentalidad del usuario. Hoy la gente busca protegerse antes de que ocurra un incidente, no después”, señaló.

El blindaje automotriz registra actualmente un crecimiento cercano al 20 por ciento, reflejo de una mayor conciencia sobre la protección personal y patrimonial, particularmente en el contexto de eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, dio a conocer el organismo.

Sin embargo, el principal desafío no es la capacidad de producción, sino garantizar la calidad del servicio. “El problema no es que falten vehículos, sino asegurar que todos cumplan con estándares certificados. No cualquiera debería estar blindando sólo porque hay demanda”, expuso Beltrán.

Uno de los puntos más delicados, según el vocero de la industria encargada de proveer ropa, equipo, vehículos y construcciones blindadas, es la existencia de una “zona gris” dentro de la industria, es decir, empresas o proveedores que operan sin certificaciones claras o con materiales que no cumplen estándares balísticos.

Para evitarlo, propuso tres elementos clave que deberían guiar al sector: normas claras y homogéneas, certificación obligatoria de materiales y procesos, y trazabilidad completa del vehículo blindado.

Este último punto, explicó, es crucial para evitar irregularidades en unidades usadas o modificadas sin control. “Puedes tener un buen blindador, pero si usa materiales no certificados, el riesgo es enorme. La trazabilidad permite saber qué se hizo antes, durante y después en cada unidad”, dijo.

Pese al aumento en la demanda, el blindaje sigue siendo un servicio principalmente accesible para sectores de alto poder adquisitivo, como empresarios o altos ejecutivos.

Beltrán reconoció que existe interés en ampliar el acceso, pero advirtió que reducir costos sin controles puede derivar en servicios de baja calidad.

“Hay una línea muy delgada. Si abaratas demasiado, puedes terminar usando materiales que no protegen. Y eso es más peligroso que no blindar”, señaló.

En cuanto a la seguridad rumbo al Mundial, el especialista consideró que aún falta una mejor articulación entre autoridades y sector privado.

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A su juicio, aunque existe voluntad, cada actor está operando bajo su propia lógica, lo que limita el impacto de las estrategias.

“Todos queremos que el evento salga bien, pero falta coordinación real. Si cada quien actúa por su lado, protegemos espacios aislados, no el conjunto”, dijo.