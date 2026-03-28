Rafael García

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que durante este ciclo escolar se han distribuido más de 6 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres entre estudiantes de secundaria y preparatoria, a fin de impulsar una transformación educativa con perspectiva de género.

Detalló que estos materiales se tradujeron a lenguas originarias como mixteco, náhuatl, teenek y cora, para fortalecer el acceso equitativo a la información.

En estas cartillas se asegura que las mujeres tienen derecho, entre otras cosas, a la educación.

“La educación es un derecho por el que históricamente las mujeres hemos alzado la voz para exigir que se nos garantice, pues todas las personas debemos tener la oportunidad de desarrollar nuestras facultades y capacidades, además de reconocer nuestros derechos y libertades”, señala.

Además, se indica que tienen derecho a ser beneficiarias del sistema de becas financiado por el Estado, como las Benito Juárez, dirigidas a estudiantes de educación básica, media y superior. Así como la Rita Cetina.

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, Mario Delgado expuso que el Gobierno de México impulsa una transformación educativa con perspectiva de género, y recordó que en 2026 se conmemoran los 200 años del nacimiento de Margarita Maza, figura clave en la defensa de la soberanía y promotora de la educación laica y secundaria para mujeres.

Agregó que la Nueva Escuela Mexicana se consolida como un proyecto vivo que articula la preparación académica con las necesidades del territorio.

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Además, promueve el vínculo entre escuela y comunidad, y reconoce la autonomía profesional docente, permitiendo que cada plantel construya su propio programa analítico a partir de su realidad.