Rafael García

El Grupo Interinstitucional del Gobierno de México, conformado por autoridades ambientales, informó que hasta el momento se han recolectado 740 toneladas de contaminantes en las zonas costeras afectadas del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, de las cuales 40 han sido en altamar para evitar su arribo a las playas.

Esto tras el derrame de petróleo en estas zonas que presuntamente inició en marzo.

Detalló que se han atendido más de 480 kilómetros de costa, distribuidos en 39 playas, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades costeras.

“Gracias a la coordinación efectiva entre dependencias y el trabajo conjunto con comunidades locales, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes”, indicó el Grupo Interinstitucional.

A través de un comunicado, refirió que esto a través del despliegue de más de 3 mil elementos del Grupo Interinstitucional, así como 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras de contención.

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El grupo conformado por la Secretaría de Marina (Semar), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) afirmó que a la par, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación.

Así como de contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, a fin de atender el fenómeno desde su origen.