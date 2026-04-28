Se pospone huelga en el Servicio Postal Mexicano hasta el 28 de mayo

Por acuerdos en el Tribunal Federal Laboral se otorgarán 700 de las 2,500 vacantes, en este año, adelantó el líder Manuel Acevedo

Bertha Becerra / El Sol de México

Así lo manifestó en entrevista su secretario general, Manuel Fermín Acevedo González, quien dijo que en las reuniones se privilegia el diálogo, pero que siguen firmes en sus demandas por falta de cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Y otras garantías como el respeto a los derechos laborales y humanos, reposición de 2 mil 500 plazas, de las que nos van empezar a reponer 300 plazas de inmediato y llegarán a 700 en este año.

También estamos en desacuerdo con el nombramiento en la actual administración de los directores de Administración de Finanzas y el Coordinador General de Logística y Operación, que son vitales para el Servicio Postal.

Se dicen ingenieros pero no tienen capacidad. No tienen conocimientos para resolver la problemática del Servicio Postal Mexicano

“De tratarse de acciones u omisiones de un trabajador de base, se aplicaría todo el rigor de la normatividad, es decir, el despido, pero ellos siguen en sus puestos”, aseguró.

Reposición de 2500 plazas

Subrayó que los carteros son vitales así como los 3 mil 250 trabajadores auxiliares operativos para manejar esta cantidad de correspondencia.

Resaltó: Desde 2018 nos deben 2 mil 500 plazas. De un total de 10 mil trabajadores 6 mil 931 son de reparto, que a nivel nacional son insuficientes para cubrir las 32 entidades.

“No tenemos el personal suficiente para atender a todas las ciudades, los municipios a nivel nacional. Los compañeros tienen que dobletear y si tienen que cubrir una colonia, itienen que sumar dos o tres más, para cumplir con nuestra obligación”.

Inseguridad y falta de higiene

Aseguró que los trabajadores realizan sus actividades en oficinas insalubres y en pésimas condiciones estructurales e inadecuadas para un trabajo digno. No hay Segurirad e Higiene como lo mandata la Ley Federal del Trabajo.

Citó el caso de la Dirección Regional Sur Veracruz, donde por las inclemencias de las altas temperaturas, incluso los trabajadores de Sepomex realizaron obras para acondicionar el sitio de su trabajo con mano de obra en albañilería y pintura.

Solicitaron el aire acondicionado, indispensable en esas latitudes del sur de Veracruz y se los negó el Director Regional Sur con actitudes arrogantes y prepotentes, denunció.

También se requiere renovar el parque vehicular y reemplazar los que terminaron su vida útil y aún están en uso. Por sus pésimas condiciones ponen en riesgo la vida de los compañeros carteros y conductores.

Y reiteró que con la huelga no es su intención afectar a la ciudadanía ni interrumpir este servicio público fundamental, sino “buscamos fortalecerlo mediante condiciones laborales dignas y el cumplimiento de la ley”.