La falta de certificación y las pruebas en curso retrasan la inauguración del tren al AIFA, prevista originalmente para Semana Santa de 2026

Pablo Rodríguez

La titular del Ejecutivo señaló que la nueva fecha de inauguración aún no está definida, aunque confió en que el retraso no sea prolongado.

“Entonces, la fecha está por dármela, pero es ya en unos días”, dijo.

El proyecto contempla un tiempo de traslado de 43 minutos desde Buenavista hasta el AIFA, con intervalos de 15 minutos entre trenes en cada estación.

Se prevé la operación de 10 trenes y un horario de servicio de 5:00 a 00:30 horas, homologado con el actual servicio de Buenavista a Cuautitlán.