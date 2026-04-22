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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Investigación de la FGR contra empresas por huachicol fiscal está en riesgo

El caso por contrabando de diésel enfrenta obstáculos legales debido a la disputa sobre si el SAT tiene facultades para denunciar este delito

Ariadna Lobo

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