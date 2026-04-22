Aseguran predio en Tijuana tras hallazgo de 60 mil litros de hidrocarburo presuntamente ilegal y una toma clandestina en la carretera Tijuana-Tecate. / Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro.com

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre contrabando de combustible peligra en tribunales por una disputa sobre la competencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para denunciar este delito, tras la creación de la Agencia Nacional de Aduanas.

En junio de 2020, el área de Asuntos Penales y Especiales del SAT presentó una declaratoria de perjuicio fiscal por un desfalco de 170 millones de pesos registrado un año antes y la FGR inició una carpeta de investigación en contra de Édgar Marín Meza Moreno, presidente del Consejo de Administración de Impulsora de Productos Sustentables (IPS), por el presunto ingreso ilegal, y con documentos falsos, de toneladas de diésel por el Puerto de Tuxpan, Veracruz.

En 2024, el SAT presentó otra declaratoria de perjuicio fiscal y señaló a Mario Alberto Guijardo Tamayo, representante de Comercializadora de Combustibles Gutasa, por el delito de contrabando, lo que se integró a la misma carpeta de investigación de junio de 2020 en la que figura Édgar Martín Meza Moreno.

Para mayo de 2025 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que un juez federal decretó que no vincularía a proceso a Meza Moreno, pues la FGR no aportó elementos suficientes para establecer su participación en el tráfico de diésel.

A Guijardo Tamayo el juez federal sí lo vinculó a proceso y le impuso la medida cautelar de presentarse periódicamente ante el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, con sede en Cadereyta; la garantía económica de 300 mil pesos y no salir del país.

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Sin embargo, el representante de Comercializadora de Combustibles Gutasa apeló esta decisión en noviembre de 2025, por lo que un tribunal revocó el fallo al determinar que en 2024 el SAT ya no estaba facultado para presentar una declaratoria de daño al erario público ni denunciar a alguien por el delito de contrabando, pues esa competencia la tenía la Agencia Nacional de Aduanas desde 2022, año en el que entró en vigor su Reglamento Interno y cambió el procedimiento.

El 12 de diciembre de 2025, Allan García Leal, Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales del SAT, promovió un juicio de amparo en contra de la no vinculación de Édgar Martín Meza Moreno y de la revocación del fallo para Mario Alberto Guijardo Tamayo.

Tanto Meza como Guijardo interpusieron un recurso de queja, que fue atraído el 15 de abril por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición del representante legal del SAT para que el Pleno del Alto Tribunal resuelva si el Servicio de Administración Tributaria aún conserva facultades para representar al fisco federal en el delito de contrabando, luego de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas.