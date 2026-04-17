“Necesitaba una actualización de la ley basada en derechos culturales y no pensada únicamente en el mercado”, señaló Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia

Laura Arana

“La Ley de Cine y reformas a la Ley de Indautor parten de una misma visión del gobierno de México, de una política cultural, que es fortalecer al sector cultural y proteger los derechos de quienes trabajan con la voz y con la imagen”, puntualizó.

Indicó que la Ley Federal de Cine y el Audiovisual es actualización que se da tras 30 años de ser impulsada por comunidades culturales y que abarca lo complejo de hacer cine, ya que se filma con distintos soportes digitales y en diversas partes del mundo.

Regulan la IA

El miércoles, el Senado de la República aprobó con 66 votos a favor y 23 en contra una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a artistas intérpretes o ejecutantes frente al uso de Inteligencia Artificial.

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La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca evitar la simulación, reproducción o explotación no autorizada de la voz, imagen y actuaciones de cantantes, actores y locutores mediante tecnologías de IA.