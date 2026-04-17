elsoldemexico
Méxicoviernes, 17 de abril de 2026

Secretaría de Cultura destaca la nueva ley de cine y la regulación de IA en la industria

“Necesitaba una actualización de la ley basada en derechos culturales y no pensada únicamente en el mercado”, señaló Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia

Síguenos en:whatsappgoogle

Laura Arana

“La Ley de Cine y reformas a la Ley de Indautor parten de una misma visión del gobierno de México, de una política cultural, que es fortalecer al sector cultural y proteger los derechos de quienes trabajan con la voz y con la imagen”, puntualizó.

Indicó que la Ley Federal de Cine y el Audiovisual es actualización que se da tras 30 años de ser impulsada por comunidades culturales y que abarca lo complejo de hacer cine, ya que se filma con distintos soportes digitales y en diversas partes del mundo.

Regulan la IA

El miércoles, el Senado de la República aprobó con 66 votos a favor y 23 en contra una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a artistas intérpretes o ejecutantes frente al uso de Inteligencia Artificial.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca evitar la simulación, reproducción o explotación no autorizada de la voz, imagen y actuaciones de cantantes, actores y locutores mediante tecnologías de IA.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Chihuahua habla de futuro, Zacatecas necesita permisos

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La prueba Mundial de Brugada

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Opinión de Bárbara Anderson / El miedo del gobierno vs el miedo de los mexicanos

image
Saúl Monreal Ávila

México-España, nueva relación

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES