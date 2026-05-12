Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por brote multinacional de hantavirus
El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica avisó a todas las unidades de salud sobre el virus detectado entre pasajeros de un crucero internacional
Últimas notas:
- Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por brote multinacional de hantavirus
- Empresas de India y Singapur son acusadas por colapso de puente en Baltimore que dejó seis muertos en 2024
- Tener escuelas abiertas para cumplir días establecidos las convierte en “estancias forzadas”, señala Mario Delgado