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Méxicomartes, 12 de mayo de 2026

Secretaría de Salud emite aviso epidemiológico por brote multinacional de hantavirus

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica avisó a todas las unidades de salud sobre el virus detectado entre pasajeros de un crucero internacional

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Pablo Rodríguez

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¿Cómo se contagia el hantavirus?

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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