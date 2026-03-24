Secretaría de Salud lanza Jornada Nacional contra dengue y chikungunya rumbo a temporada de lluvias
Autoridades sanitarias impulsan acciones en Chiapas y San Luis Potosí para prevenir dengue y chikungunya ante temporada de lluvias
Victor Hugo Solano
Prevención desde los hogares, eje de la estrategia
Innovación en el combate al mosquito
Este tipo de iniciativas representa un avance significativo en el combate a enfermedades transmitidas por vectores, al combinar tecnología, ciencia y participación comunitaria.
Chiapas, punto clave en la estrategia nacional
Resultados alentadores en San Luis Potosí
El coordinador de Dengue y Otras Arbovirosis del Cenaprece, Pedro González Santamaría, destacó que estos resultados confirman que la colaboración social es fundamental para contener estas enfermedades.
Con esta jornada nacional, el gobierno federal busca consolidar una cultura de prevención que permita reducir riesgos durante la temporada de lluvias, periodo en el que históricamente aumentan los casos de estas enfermedades.
El mensaje es claro: la salud pública comienza en casa, y acciones cotidianas pueden marcar la diferencia en la lucha contra el dengue y el chikungunya en México.