Secretaría de Salud lanza Jornada Nacional contra dengue y chikungunya rumbo a temporada de lluvias

Autoridades sanitarias impulsan acciones en Chiapas y San Luis Potosí para prevenir dengue y chikungunya ante temporada de lluvias

Victor Hugo Solano

Prevención desde los hogares, eje de la estrategia

Innovación en el combate al mosquito

Este tipo de iniciativas representa un avance significativo en el combate a enfermedades transmitidas por vectores, al combinar tecnología, ciencia y participación comunitaria.

Chiapas, punto clave en la estrategia nacional

Resultados alentadores en San Luis Potosí

El coordinador de Dengue y Otras Arbovirosis del Cenaprece, Pedro González Santamaría, destacó que estos resultados confirman que la colaboración social es fundamental para contener estas enfermedades.

Con esta jornada nacional, el gobierno federal busca consolidar una cultura de prevención que permita reducir riesgos durante la temporada de lluvias, periodo en el que históricamente aumentan los casos de estas enfermedades.

El mensaje es claro: la salud pública comienza en casa, y acciones cotidianas pueden marcar la diferencia en la lucha contra el dengue y el chikungunya en México.