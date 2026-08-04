Secretario general del IPN rompe mesa con estudiantes; negó abordar desalojo del Canal Once
Los estudiantes del IPN manifestaron que la mesa se rompió única y exclusivamente por parte del secretario general, de quien se dijeron cansados por “su incompetencia”
Rafael García
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