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Méxicomartes, 4 de agosto de 2026

Secretario general del IPN rompe mesa con estudiantes; negó abordar desalojo del Canal Once

Los estudiantes del IPN manifestaron que la mesa se rompió única y exclusivamente por parte del secretario general, de quien se dijeron cansados por “su incompetencia”

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Rafael García

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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