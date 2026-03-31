Eduardo Clark recordó que cuando las personas no reciben sus medicamentos pueden comunicarse a la línea 079 o ingresar al portal web: recetacompleta.gob.mx

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

En el segundo nivel, dijo, el abasto registra 97.5 por ciento de abasto con 88.2 millones de piezas surtidas; y en el tercer nivel hay un abasto de 98.4 por ciento, con 5.5 millones de medicamentos suministrados.

“El objetivo es que las personas reciban el tratamientos más adecuado, especializado y disponible y por lo tanto a comprar medicamentos esenciales se fortalece el abasto y se optimizan recursos públicos”, dijo.

Además de los medicamentos esenciales, agregó, hay medicamentos complementarios que requieren condiciones específicas para su suministro; y medicamentos no esenciales, los cuales pueden ser sustituidos por otros.

Con este esquema, el sector salud en la atención primaria, atención hospitalaria y atención pediátrica pudo prescindir de 824 claves de medicamentos considerados como no esenciales.