Sedena no sabía de los agentes de EU en Chihuahua: García Harfuch

El titular de la SSCP, que se reúne hoy con la gobernadora de la entidad, señaló que los militares acompañaron el operativo sin saber la identidad de los presentes

Laura Arana, Karla Isabel Carmona Espinoza y Ariadna Lobo

Inicialmente, el fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, dijo que dicho convoy regresaba del operativo, pero después aseguró que los agentes estadounidenses no participaron en el despliegue.

La mandataria criticó el cambio de versiones del fiscal chihuahuense, por lo que instruyó al titular de la SSPC a reunirse hoy con la gobernadora Maru Campos.

Sin embargo, las autoridades de Chihuahua han sostenido que los agentes de EU eran instructores y no participaron en ningún operativo en el estado.

Eran 4 de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante sobre la ilegalidad de que agentes extranjeros participen en operaciones en México y que los gobiernos estatales lo permitan sin consultar al gobierno federal.

Indicó que se envió una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para aclarar la situación y reafirmar la soberanía nacional.

Además de la reunión de hoy con García Harfuch para aclarar el tema, la gobernadora Maru Campos fue citada por el Senado para dar en ese recinto su explicación