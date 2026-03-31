Segob advierte a productores y transportistas: no hay motivo para bloqueos; pide mantener diálogo

Gobernación sostiene que existen avances en demandas del sector y llama a evitar protestas que afecten carreteras y a terceros

Rafael Ramírez / El Sol de México

En un comunicado, la dependencia pidió evitar acciones que interrumpan las vías de comunicación o afecten a terceros, al sostener que ya operan mesas de trabajo y mecanismos permanentes de atención para dar respuesta a las demandas del sector.