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Méxicomartes, 31 de marzo de 2026

Segob advierte a productores y transportistas: no hay motivo para bloqueos; pide mantener diálogo

Gobernación sostiene que existen avances en demandas del sector y llama a evitar protestas que afecten carreteras y a terceros

Rafael Ramírez / El Sol de México

En un comunicado, la dependencia pidió evitar acciones que interrumpan las vías de comunicación o afecten a terceros, al sostener que ya operan mesas de trabajo y mecanismos permanentes de atención para dar respuesta a las demandas del sector.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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