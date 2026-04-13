Segob defiende la nueva CURP biométrica porque garantiza “identidad única y protegida”











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La Secretaría de Gobernación asegura que la CURP biométrica garantiza una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos. / Foto: X: @rosaicela_

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , presentó la implementación de la CURP biométrica como una “herramienta de justicia social” que —según dijo— garantizará una identidad única y protegida para todos los mexicanos, en medio de cuestionamientos por el alcance y manejo de datos personales por parte del Estado.

Durante una jornada interna en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde servidores públicos participaron en la toma de datos biométricos, la funcionaria sostuvo que el nuevo esquema no solo representa un avance tecnológico, sino “una transformación en la forma en que el Estado reconoce y protege la identidad de las personas”.

Sin embargo, el discurso oficial contrasta con preocupaciones recurrentes de especialistas en privacidad y derechos digitales, quienes han advertido que la centralización de datos biométricos —como huellas dactilares, iris o reconocimiento facial— implica riesgos estructurales si no existen garantías robustas de resguardo, supervisión independiente y límites claros de uso.

Rodríguez defendió que el proyecto forma parte del compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum de consolidar el derecho a la identidad y convertir la CURP en el documento principal del país, con el que se facilitaría el acceso a servicios públicos y se reducirían prácticas como la suplantación de identidad.

Desde el Gobierno de México garantizamos que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

No obstante, el planteamiento de convertir la CURP biométrica en eje de la relación entre ciudadanía y Estado también abre el debate sobre posibles usos secundarios de la información, desde fines de seguridad hasta control administrativo, en un contexto donde México ha enfrentado filtraciones masivas de bases de datos gubernamentales en años recientes.

La funcionaria aseguró que la adopción será progresiva en todo el país y que fortalecerá la confianza en los registros públicos. Pero hasta ahora, el gobierno no ha detallado con precisión los mecanismos de protección, auditoría y acceso a esta base de datos, ni los límites legales para su uso por otras dependencias.

Así, mientras Segob enmarca la CURP biométrica como un instrumento de inclusión y eficiencia, el proyecto avanza entre dudas sobre si el fortalecimiento de la identidad digital vendrá acompañado de garantías suficientes para evitar abusos en el manejo de información altamente sensible.

Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han advertido que la CURP biométrica podría derivar en un sistema de identificación masiva sin controles suficientes, al concentrar datos altamente sensibles en una sola base gubernamental. De acuerdo con estos colectivos, la experiencia internacional demuestra que los padrones biométricos amplios elevan el riesgo de filtraciones irreversibles —pues a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no pueden cambiarse— y pueden facilitar prácticas de vigilancia si se cruzan con otras bases de datos públicas o de seguridad.