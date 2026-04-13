elsoldemexico
Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Segob defiende la nueva CURP biométrica porque garantiza “identidad única y protegida”

Pese a que la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez defiende la nueva CURP biométrica, especialistas advierten riesgos de vigilancia, filtraciones y uso indebido de información sensible

Rafael Ramírez / El Sol de México

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / A la búsqueda de la salud perdida 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El regreso de la operadora Atlantis

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Turismo y ciudades Patrimonio de la Humanidad

image
Federico Döring

Sensibilidad de cuarta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES