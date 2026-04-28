elsoldemexico
Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Segob garantiza acceso público a playa Las Cocinas, en Punta Mita, tras protestas contra desarrollo turístico

La Secretaría de Gobernación indicó que se instalarán mesas de diálogo para atender los planteamientos de la comunidad

Laura Arana

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

image
Vicente Gutiérrez Camposeco

Mexicanos perciben inseguridad a la baja

image
Anáhuac Global

Refutando al presidente Putin

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES