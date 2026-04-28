Habitantes se manifestaron contra el desarrollo de proyecto turístico en la playa Las Cocinas. / Foto: Crys Benítez / El Occidental

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que brindó atención institucional para garantizar el acceso público a la playa Las Cocinas, en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), de Punta Mita, Nayarit, después de que habitantes se manifestaron contra un desarrollo turístico.

Dijo que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Nayarit, se mantiene comunicación directa con habitantes y actores involucrados, ante las manifestaciones surgidas contra el desarrollo de un proyecto turístico en el área.

Reiteró que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra.

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Estas reuniones cuentan con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancias del gobierno estatal, representantes de la empresa desarrolladora y pobladores de Punta Mita.

Como parte de esta ruta, se instalarán mesas de diálogo para atender los planteamientos de la comunidad, revisar el avance de los trabajos en playa Las Cocinas y dar seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales correspondientes.

Asimismo, la Semarnat informó que habrá supervisión técnica y acciones de verificación, con la participación de las autoridades ambientales competentes, a fin de asegurar que cualquier obra o intervención en la zona se realice con apego a la ley en beneficio de la comunidad.

“La inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno, al tiempo que contribuya a la generación de empleos y al desarrollo económico local”, sostuvo la dependencia federal.