Segob ordena búsqueda inmediata de desaparecidos y prohíbe condicionarla a plazos

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia actualizó el protocolo para obligar a autoridades a activar operativos desde el primer momento del reporte

Pablo Rodríguez

El acuerdo también reconoce la participación de las familias en los procesos de búsqueda y establece lineamientos para su acompañamiento por parte de las autoridades

“Esta misma semana se va a presentar lo de desaparecidos, ahí van a ver los datos de desaparecidos. Por este tema del aumento de desaparecidos”, dijo la mandataria el 24 de marzo.

La actualización deriva de los consensos alcanzados tras la convocatoria pública nacional en noviembre de 2025, en la que participaron familiares, colectivos, instituciones, academia y organizaciones civiles.

El acuerdo también señala que sin importar que el caso de la persona desaparecida haya ocurrido previo a la publicación, las autoridades deben de realizar una búsqueda exhaustiva.

Al corte del 25 de marzo de 2026, hay un total de 394 mil 372 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el RNPDNO.

De ese total, 132 mil 483 personas continúan desaparecidas o no localizadas, lo que representa el 33.59 por ciento y han sido localizadas 261 mil 889 personas, equivalente al 66.41 por ciento.

Entre las personas localizadas, 21 mil 883 fueron halladas sin vida, mientras que 240 mil 006 fueron encontradas con vida, lo que representa el 91.64 por ciento de los casos resueltos, de acuerdo con la RNPDNO.

El Estado de México concentra el mayor número de reportes históricos, con más de 65 mil personas desaparecidas desde 1952, de las cuales 31 mil 792 son hombres y 33 mil 498 mujeres.

Además el documento también reconoce la necesidad de tener diferentes enfoques especializados para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad o comunidades indígenas.