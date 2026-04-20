elsoldemexico
Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Segob reitera al alto comisionado de la ONU que las desapariciones en México son prioridad nacional

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la atención a las familias de las víctimas, con quien mantiene un diálogo permanente, también es una de las prioridades

Síguenos en:whatsappgoogle

Laura Arana

La funcionaria federal destacó que en México se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano.

Sheinbaum se reunirá con el alto comisionado de la ONU este miércoles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que recibirá a Volker Türk este miércoles a las 10:00 horas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Claudia: ¿hora de ajustes?

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El escándalo pendiente de Adán Augusto López

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / 22F y el daño colateral al turismo

image
Federico Döring

Kasparov vs Sheinbaum

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES