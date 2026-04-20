Segob reitera al alto comisionado de la ONU que las desapariciones en México son prioridad nacional

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la atención a las familias de las víctimas, con quien mantiene un diálogo permanente, también es una de las prioridades

Laura Arana

La funcionaria federal destacó que en México se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano.

Sheinbaum se reunirá con el alto comisionado de la ONU este miércoles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que recibirá a Volker Türk este miércoles a las 10:00 horas.